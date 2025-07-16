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Крем від попрілостей і пелюшкового висипу
Крем від попрілостей і пелюшкового висипу
Київ
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Доступно в 35 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
360,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
353,50
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
1.8 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
384,00
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
2.0 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
384,00
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,10
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
405,28
Економія при броні:
-23,30 грн
381,98
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
404,21
Економія при броні:
-17,15 грн
387,06
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
404,95
Економія при броні:
-17,89 грн
387,06
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
2.7 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,10
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
444,30
грн
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Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,10
грн
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 8-Б
4.6 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
347,10
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
5.4 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
384,00
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
6.4 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
405,42
Економія при броні:
-18,36 грн
387,06
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
6.5 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
384,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вінстона Черчилля, 14
6.7 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
364,11
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
350,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Макіївська, 7
8.1 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
363,83
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
8.2 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
398,14
Економія при броні:
-16,16 грн
381,98
грн
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