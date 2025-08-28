Київ
Крем від попрілостей і пелюшкового висипу
Крем від попрілостей і пелюшкового висипу
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
448,10
Економія при броні:
-18,36 грн
429,74
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
402,58
Економія при броні:
-15,52 грн
387,06
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
413,12
Економія при броні:
-26,06 грн
387,06
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
374,80
грн
Забронювати
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
408,02
Економія при броні:
-20,96 грн
387,06
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
413,82
Економія при броні:
-26,76 грн
387,06
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
7.0 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
454,27
Економія при броні:
-24,53 грн
429,74
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
26.4 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
461,66
Економія при броні:
-31,92 грн
429,74
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Павлоград, вул. Соборна, 93/2
67.4 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
374,80
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
108.7 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
374,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
109.3 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
447,97
Економія при броні:
-18,23 грн
429,74
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
125.6 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
411,41
Економія при броні:
-24,35 грн
387,06
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
125.7 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
374,80
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
134.9 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
406,27
Економія при броні:
-19,21 грн
387,06
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
171.9 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
294,56
Економія при броні:
-8,58 грн
285,98
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
193.3 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
352,60
грн
Забронювати
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
193.6 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
385,20
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
193.8 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
353,00
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
351,50
грн
Забронювати
Аптека ваш консультант
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
198.0 км
АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл №1
Weleda
374,90
грн
Забронювати
