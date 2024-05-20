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АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл - Одеса (349313) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
332,67 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
375,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16/1
Всього: упаковка (1)
339,56
Економія: -22,79 грн
316,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
335,78
Економія: -42,66 грн
293,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 11-А
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (1)
347,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (3)
297,82
Економія: -11,84 грн
285,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
304,86
Економія: -13,16 грн
291,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
341,34
Економія: -48,15 грн
293,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Всього: упаковка (1)
374,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
Всього: упаковка (1)
321,22
Економія: -28,27 грн
292,95 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, перех. Гранітна / Радужний, 2/26
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (1)
324,94
Економія: -31,79 грн
293,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 2-М
Всього: упаковка (1)
355,58
Економія: -39,23 грн
316,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
355,38
Економія: -40,83 грн
314,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (2)
362,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (2)
334,98 грн