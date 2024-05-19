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АЛТЕЙ ДИТЯЧИЙ КРЕМ ВІД ПОПРІЛОСТЕЙ 50 мл - Київ (349313) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
374,25 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
312,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
277,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4)
366,47 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
360,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
344,32
Економія: -60,52 грн
283,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
311,41
Економія: -19,47 грн
291,94 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
368,14
Економія: -51,85 грн
316,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
339,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (2)
336,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (1)
294,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (1)
321,35
Економія: -25,72 грн
295,63 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Всього: упаковка (2)
360,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 28 хв
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (4)
388,70
Економія: -94,38 грн
294,32 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 4-А
Всього: упаковка (1)
360,00 грн