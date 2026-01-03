Київ
Про товар
Ціни
Крем-бальзам Маклюра
Крем-бальзам Маклюра
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 85 аптеках у Київ
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
88,00
Економія при броні:
-19,93 грн
68,07
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
51,50
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16-А
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
79,80
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
79,80
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
66,00
Економія при броні:
-15,38 грн
50,62
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
3.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Німанська, 6
4.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
4.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню