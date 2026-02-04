Кривий Ріг
Крем-бальзам Маклюра
Крем-бальзам Маклюра
Кривий Ріг
(адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
58,00
грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 26
1.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
49,00
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
58,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
67,00
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
62,30
Економія при броні:
-2,60 грн
59,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
65,31
Економія при броні:
-2,62 грн
62,69
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
62,59
Економія при броні:
-2,89 грн
59,70
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
40,60
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
62,79
Економія при броні:
-4,08 грн
58,71
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
20.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
58,00
грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
29.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
58,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 77-А
38.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
63,50
Економія при броні:
-1,10 грн
62,40
грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
42.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
