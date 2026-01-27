Харків
Про товар
Ціни
Крем-бальзам Маклюра
Крем-бальзам Маклюра
Харків
(адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
2.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
9.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
11.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
63,20
Економія при броні:
-0,60 грн
62,60
грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
7.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
10.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Антоновича Дмитра, 1-А
16.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
24.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
66,20
Економія при броні:
-3,40 грн
62,80
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
37.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
37.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 13
47.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
63,40
Економія при броні:
-0,60 грн
62,80
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 15
122.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
63,65
Економія при броні:
-3,95 грн
59,70
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
129.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
67,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
129.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
130.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
131.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
132.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
64,15
Економія при броні:
-4,45 грн
59,70
грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 26
132.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
58,00
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
144.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Суми, вул. Лесі Українки, 6
147.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
163.5 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
