Доступно в 4 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
3.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.3 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Будьте здорові
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Вокзальна, 1-А
67.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
49,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 20
84.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
63,50
Економія при броні:
-1,10 грн
62,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 2-А
84.9 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
63,00
Економія при броні:
-0,60 грн
62,40
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зазим'я, вул. Лісова, 31-А
111.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
63,00
Економія при броні:
-0,60 грн
62,40
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
79,70
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
64,13
Економія при броні:
-4,43 грн
59,70
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
67,00
грн
Забронювати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.6 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Олімпійська, 4
114.7 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 5
114.8 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
58,00
грн
Забронювати
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 19
115.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
63,50
Економія при броні:
-1,10 грн
62,40
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
67,00
грн
Забронювати
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
КРЕМ-БАЛЬЗАМ "МАКЛЮРА" 75 мл №1
Еліксир
60,40
грн
Забронювати
