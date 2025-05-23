Кодалі шампунь ніжний (Caudalie gentle shampoo)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
1.7 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
114.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
184.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
186.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
187.9 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, дорога Кільцева, 1
188.5 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
189.7 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
190.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
191.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
192.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
194.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
194.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
195.5 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
195.6 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
196.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн