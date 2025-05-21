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Кодалі шампунь ніжний (Caudalie gentle shampoo)
Кодалі шампунь ніжний (Caudalie gentle shampoo)
Миколаїв
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
279.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
351.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
365.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
366.9 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні:
-20,97 грн
678,07
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
368.5 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
385.9 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
388.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні:
-20,97 грн
678,07
грн
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Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
388.7 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Столичне, 103
393.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
396.5 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні:
-20,97 грн
678,07
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
397.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,00
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
397.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
398.6 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
398.7 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
400.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
647,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
401.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні:
-20,97 грн
678,07
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
401.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
647,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
401.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
402.6 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
647,20
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
402.7 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
647,20
грн
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