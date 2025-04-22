Кодалі шампунь ніжний (Caudalie gentle shampoo)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Львів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Антоновича, 122
2.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Яворів, вул. Тичини Павла, 3
46.8 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Героїв Майдану, 10
63.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 1-Р
64.5 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Аптека біля ратуші
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
113.6 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Центральна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
113.8 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 265-А
225.6 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
323.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
325.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Житомир, вул. Грушевського Михайла, 5
334.6 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
447.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Будівельна, 19
448.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 140-А
453.7 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
458.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
460.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
460.5 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, дорога Кільцева, 1
462.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -139,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
462.7 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
464.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie