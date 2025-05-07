Кодалі шампунь ніжний (Caudalie gentle shampoo)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Дніпро, бульв. Кельнський, 1
6.6 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
238.6 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
359.5 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ходосівка, шосе Обухівське-1, 16
378.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
378.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
378.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
379.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
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Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
379.9 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
381.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Столичне, 103
381.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
386.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
386.9 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні: -20,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
387.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
387.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
387.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
387.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
387.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні: -20,97 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
387.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie