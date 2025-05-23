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Кодалі шампунь ніжний (Caudalie gentle shampoo)
Кодалі шампунь ніжний (Caudalie gentle shampoo)
Чернігів
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
802,60
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні:
-20,97 грн
678,07
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
595,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Воскресенський, 36
122.6 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні:
-20,97 грн
678,07
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
126.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
127.9 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
128.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
128.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,00
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
128.9 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 6
128.9 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні:
-20,97 грн
678,07
грн
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Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
129.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,00
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
129.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
129.4 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
595,40
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 58
129.5 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,05
Економія при броні:
-20,97 грн
678,08
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
129.7 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні:
-20,97 грн
678,07
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
129.9 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
595,50
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.0 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
595,50
грн
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Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, бульв. Бірюкова Леоніда, 2
130.1 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
699,04
Економія при броні:
-20,97 грн
678,07
грн
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Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
130.2 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
595,40
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
130.3 км
КОДАЛІ ШАМПУНЬ НІЖНИЙ 200 мл №1
Caudalie
595,50
грн
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