Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49/1
4.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
54.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
112.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
241.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
Економія при броні: -5,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлиш, вул. Сухомлинського, 15-В
243.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
349.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
397.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
71,80
Економія при броні: -18,57 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
399.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
400.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Економія при броні: -17,76 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Соборності, 6
402.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Економія при броні: -18,26 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
403.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Економія при броні: -16,25 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
405.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Економія при броні: -3,71 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
409.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Економія при броні: -17,87 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
409.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
410.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Економія при броні: -19,15 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
412.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Економія при броні: -18,79 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
414.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Економія при броні: -17,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
439.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Економія при броні: -9,00 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
443.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс