Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90
Економія при броні: -6,90 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Тлумач, вул. Макуха, 13
129.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,91
Економія при броні: -0,91 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
334.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
337.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Економія при броні: -9,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
455.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Економія при броні: -17,87 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
460.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Економія при броні: -19,15 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
462.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
71,80
Економія при броні: -18,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
463.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Економія при броні: -16,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
464.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Економія при броні: -18,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
465.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Економія при броні: -17,24 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
466.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Економія при броні: -3,71 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
467.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Економія при броні: -17,76 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
473.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
475.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Економія при броні: -18,26 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
475.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
515.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
623.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
627.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
642.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
665.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс