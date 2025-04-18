Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Київ
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Економія при броні: -3,71 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
5.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Економія при броні: -17,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Економія при броні: -16,25 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
7.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Економія при броні: -18,26 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
8.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Економія при броні: -18,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
8.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Економія при броні: -19,15 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
9.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Економія при броні: -17,24 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
10.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
71,80
Економія при броні: -18,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
12.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Економія при броні: -17,87 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
131.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Економія при броні: -8,10 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
134.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
164.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
Економія при броні: -4,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
183.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Павлиш, вул. Сухомлинського, 15-В
265.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
385.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
61,20
Економія при броні: -7,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
398.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 13
434.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
443.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс