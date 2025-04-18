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Диклогель (Diklogel)
Диклогель (Diklogel)
Харків
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
194.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
61,20
Економія при броні:
-8,20 грн
53,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
232.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлиш, вул. Сухомлинського, 15-В
240.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
391.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
Економія при броні:
-5,80 грн
53,00
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
402.1 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
45,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Соборності, 6
403.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Економія при броні:
-18,26 грн
52,34
грн
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Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
406.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
42,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Науки, 4
410.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Економія при броні:
-17,76 грн
50,94
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
412.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Економія при броні:
-3,71 грн
49,29
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
414.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
71,80
Економія при броні:
-18,57 грн
53,23
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
414.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Економія при броні:
-16,25 грн
50,75
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
415.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Економія при броні:
-17,24 грн
51,26
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється за 56 хв
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
415.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Економія при броні:
-18,79 грн
53,81
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
418.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Економія при броні:
-19,15 грн
54,95
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
422.9 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Економія при броні:
-17,87 грн
51,13
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
460.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
460.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
538.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Економія при броні:
-9,00 грн
53,00
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
542.2 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
50,00
грн
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Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
565.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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