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Диклогель (Diklogel)
Диклогель (Diklogel)
Чернігів
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
42,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
122.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,50
Економія при броні:
-17,24 грн
51,26
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
124.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
72,60
Економія при броні:
-18,79 грн
53,81
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Соборності, 6
126.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
70,60
Економія при броні:
-18,26 грн
52,34
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
45,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
129.5 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
74,10
Економія при броні:
-19,15 грн
54,95
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,00
Економія при броні:
-3,71 грн
49,29
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Науки, 4
132.8 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
68,70
Економія при броні:
-17,76 грн
50,94
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
133.3 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
67,00
Економія при броні:
-16,25 грн
50,75
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, просп. Берестейський, 148/1
133.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
69,00
Економія при броні:
-17,87 грн
51,13
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
138.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
71,80
Економія при броні:
-18,57 грн
53,23
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 17-А
204.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
229.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
62,00
Економія при броні:
-9,00 грн
53,00
грн
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Авк фарм
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
230.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
50,00
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
277.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
Економія при броні:
-5,80 грн
53,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлиш, вул. Сухомлинського, 15-В
322.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
503.4 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Тлумач, вул. Макуха, 13
534.6 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
53,91
Економія при броні:
-0,91 грн
53,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
543.7 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
59,90
Економія при броні:
-6,90 грн
53,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Херсон, вул. Лавреньова, 12
547.0 км
ГЕЛЬ ДЛЯ СУГЛОБІВ ДИКЛОФЕНАК З БОДЯГОЮ "ДИКЛОГЕЛЬ" 75 мл №1
Евро Плюс
58,80
грн
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