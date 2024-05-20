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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗОЛОТИЙ БАЛЬЗАМ ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗОЛОТИЙ БАЛЬЗАМ ЗІРОЧКА" 4 г - Запоріжжя (316954) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
18,08
Економія: -2,11 грн
15,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
16,09
Економія: -0,73 грн
15,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
16,21
Економія: -0,85 грн
15,36 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
16,28
Економія: -1,06 грн
15,22 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
18,09
Економія: -0,89 грн
17,20 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (3)
17,35
Економія: -1,17 грн
16,18 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
18,36
Економія: -1,03 грн
17,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (2)
15,91
Економія: -0,80 грн
15,11 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (2)
18,25
Економія: -0,92 грн
17,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
16,00
Економія: -0,94 грн
15,06 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (1)
17,68
Економія: -2,36 грн
15,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
18,26
Економія: -1,47 грн
16,79 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
17,38
Економія: -1,05 грн
16,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
16,70
Економія: -0,69 грн
16,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (2)
16,06
Економія: -0,83 грн
15,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (1)
18,44
Економія: -1,02 грн
17,42 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (2)
17,85
Економія: -0,65 грн
17,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65-В
Всього: упаковка (1)
12,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (2)
15,86
Економія: -0,61 грн
15,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
15,70
Економія: -0,53 грн
15,17 грн