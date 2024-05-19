Всі аптеки України
Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗОЛОТИЙ БАЛЬЗАМ ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗОЛОТИЙ БАЛЬЗАМ ЗІРОЧКА" 4 г - Львів (316954) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Любомль, вул. Незалежності, 28-А
Всього: упаковка (1)
18,82
Економія: -1,22 грн
17,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
Всього: упаковка (1)
17,34
Економія: -0,64 грн
16,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (1)
15,99
Економія: -0,82 грн
15,17 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (1)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (1)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (6)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (1)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
Всього: упаковка (2)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
Всього: упаковка (5)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (3)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мостицька, 9
Всього: упаковка (5)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (1)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 8
Всього: упаковка (2)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (9)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (1)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (3)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
21,12
Економія: -3,09 грн
18,03 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (1)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (4)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
21,30
Економія: -5,15 грн
16,15 грн