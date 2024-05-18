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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗОЛОТИЙ БАЛЬЗАМ ЗІРОЧКА"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ЗОЛОТИЙ БАЛЬЗАМ ЗІРОЧКА" 4 г - Дніпро (Дніпропетровськ) (316954) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
Всього: упаковка (1)
15,85
Економія: -0,79 грн
15,06 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
Всього: упаковка (1)
17,99
Економія: -0,66 грн
17,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 4
Всього: упаковка (1)
18,00
Економія: -1,21 грн
16,79 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
Всього: упаковка (1)
17,58
Економія: -1,25 грн
16,33 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (2)
16,15
Економія: -1,04 грн
15,11 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Всього: упаковка (1)
18,00
Економія: -1,04 грн
16,96 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (2)
18,35
Економія: -1,02 грн
17,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
Всього: упаковка (1)
17,02
Економія: -1,01 грн
16,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
Всього: упаковка (1)
17,96
Економія: -0,76 грн
17,20 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено
Дніпро, вул. Батумська, 13
Всього: упаковка (1)
17,40
Економія: -2,08 грн
15,32 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 22-Д
Всього: упаковка (3)
17,64
Економія: -1,46 грн
16,18 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
18,04
Економія: -2,07 грн
15,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Дніпровська, 460-Б
Всього: упаковка (2)
15,96
Економія: -0,73 грн
15,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 1-Г
Всього: упаковка (1)
15,91
Економія: -0,55 грн
15,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
Всього: упаковка (1)
16,36
Економія: -1,00 грн
15,36 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 25-В
Всього: упаковка (1)
16,18
Економія: -0,96 грн
15,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 47
Всього: упаковка (1)
18,14
Економія: -0,72 грн
17,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
Всього: упаковка (2)
18,22
Економія: -1,02 грн
17,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 65-В
Всього: упаковка (1)
12,01 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 214/2
Всього: упаковка (2)
16,08
Економія: -0,83 грн
15,25 грн