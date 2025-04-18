Вода міцелярна Др. Санте кукумбер
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
130,07
Економія при броні: -4,70 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
90,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
129,99
Економія при броні: -4,62 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
8.8 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
89,50
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
9.8 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
132,35
Економія при броні: -6,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вереснева, 24
10.4 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
133,94
Економія при броні: -8,57 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
15.3 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
131,90
Економія при броні: -6,53 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
19.2 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
137,99
Економія при броні: -7,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.5 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
138,33
Економія при броні: -7,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
115.2 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
131,57
Економія при броні: -6,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
117.7 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
139,19
Економія при броні: -8,84 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
120.2 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
131,68
Економія при броні: -6,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
127.6 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
139,59
Економія при броні: -9,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
127.7 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
133,11
Економія при броні: -7,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
128.1 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
134,30
Економія при броні: -8,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
128.4 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
130,11
Економія при броні: -4,74 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
130.2 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
132,00
Економія при броні: -6,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
130.6 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
130,16
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
131.0 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
136,42
Економія при броні: -5,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
131.1 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
132,39
Економія при броні: -7,02 грн