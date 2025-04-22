Вода міцелярна Др. Санте кукумбер
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
133,80
Економія при броні: -8,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
134,19
Економія при броні: -8,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
138,82
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
131,10
Економія при броні: -5,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
134,35
Економія при броні: -8,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
133,65
Економія при броні: -8,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
138,48
Економія при броні: -7,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
132,12
Економія при броні: -6,75 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
133,61
Економія при броні: -8,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
138,39
Економія при броні: -8,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 126/40
66.8 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
132,78
Економія при броні: -7,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.7 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
138,43
Економія при броні: -7,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
133,67
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
139,78
Економія при броні: -9,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Вереснева, 24
127.0 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
129,89
Економія при броні: -4,52 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
128.7 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
89,50
Економія при броні: -1,79 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
90,00
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
129.8 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
132,93
Економія при броні: -7,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Київ, пл. Вокзальна, 1
130.1 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
134,67
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Конотоп, вул. Успенсько-Троїцька, 89
133.6 км
ВОДА МІЦЕЛЯРНА серії "DR.SANTE CUCUMBER" 200 мл №1
Ельфа ФФ
134,78
Економія при броні: -9,41 грн