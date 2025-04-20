Зубна щітка Орал-B про-експерт екстрачистка
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
11.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Панікахи, 119-Б
60.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 45-Д
62.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 29
62.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, бульв. Слави, 5-Ж
62.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 24-А
62.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
63.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
63.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
63.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 4-А
63.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
64.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
64.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна