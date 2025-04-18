Зубна щітка Орал-B про-експерт екстрачистка
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чугуїв, бульв. Комарова Космонавта, 3
36.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 37
130.3 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
133.0 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
ЗУБНА ЩІТКА ORAL-B PRO-EXPERT ЕКСТРАЧИЩЕННЯ 40 №1
Проктер енд Гембл Україна