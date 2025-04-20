Доларен Хіт гель (Dolaren Heat gel)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
11.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
44.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 27
45.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
61.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
63.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
64.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
65.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
65.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма