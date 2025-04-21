Доларен Хіт гель (Dolaren Heat gel)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Миколаїв
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, вул. Хіміків, 27-Г
75.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
121.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
144.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Первомайськ, вул. Одеська, 78-Е
147.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
148.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
149.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Первомайськ, вул. Шевченка Тараса, 20/1
149.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
151.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
152.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
155.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
157.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
158.4 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
163.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
165.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
171.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
180.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма