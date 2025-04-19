Доларен Хіт гель (Dolaren Heat gel)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Львів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
3.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Личаківська, 152
3.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Морозна, 21
6.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
В містах поряд
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Жовква, вул. Львівська, 86
24.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
35.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 21
65.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокаль, вул. Тартаківська, 2
73.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Руська, 7
79.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 1
111.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крихівці, вул. Слобідська, 2
113.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Ковельська, 12
114.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 164
114.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 14-В
114.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Лесі Українки, 61
137.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
155.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чортків, вул. Бандери Степана, 11
157.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, бульв. Лесі Українки, 11
160.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма