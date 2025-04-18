Доларен Хіт гель (Dolaren Heat gel)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Київ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
4.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Німанська, 6
4.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
5.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
5.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
6.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Щусєва / Вавілових, 27/4
6.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Практична, 2
7.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
7.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 4
7.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Замковецька, 106-Б
8.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
8.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 44-Б
8.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Олександра Олеся, 2-Б
8.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 26
8.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 43-Б
9.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма