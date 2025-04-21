Доларен Хіт гель (Dolaren Heat gel)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
83.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 122-А
86.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
86.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Незалежності, 27
98.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Київська, 147
99.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма