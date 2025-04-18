Доларен Хіт гель (Dolaren Heat gel)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Харків
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-А
9.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, вул. Полтавська, 91
89.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Шевченка, 3
102.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Машівка, вул. Незалежності, 123
115.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 61
128.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
130.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 60-А
130.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 104
131.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
133.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 41
145.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
164.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 129/5
165.4 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 139-В
165.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма