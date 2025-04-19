Доларен Хіт гель (Dolaren Heat gel)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
5.9 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
6.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
6.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кюрі Марії, 5
7.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 20
7.5 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
9.1 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
21.7 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
26.2 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 55
26.3 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
26.4 км
Доларен Хіт гель туба 50 г №1
Наброс Фарма