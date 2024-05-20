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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ЯЄЧНІ ЖОВТКИ ТА ЗОЛОТИЙ ВУС" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Запоріжжя (302492) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
101,60
Економія: -10,68 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
83,23
Економія: -8,18 грн
75,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
81,77
Економія: -6,21 грн
75,56 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
89,83
Економія: -13,97 грн
75,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
62,99 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
100,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
81,12
Економія: -6,04 грн
75,08 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
106,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (1)
88,37
Економія: -9,92 грн
78,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
90,82
Економія: -0,08 грн
90,74 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
92,03
Економія: -0,17 грн
91,86 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
101,14
Економія: -1,65 грн
99,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
91,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заболотів, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
91,68 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вижниця, вул. Українська, 30
Всього: упаковка (1)
100,73 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Косів, пров. Шевченка Тараса, 14
Всього: упаковка (1)
85,26
Економія: -0,02 грн
85,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Шевченка Тараса, 1
Всього: упаковка (1)
91,65
Економія: -0,28 грн
91,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Отинія, вул. Свободи, 3
Всього: упаковка (1)
91,40
Економія: -0,82 грн
90,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верховина, вул. Грушевського Михайла, 1-Е
Всього: упаковка (1)
90,75 грн