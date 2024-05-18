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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ЯЄЧНІ ЖОВТКИ ТА ЗОЛОТИЙ ВУС" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Харків (302492) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
62,99 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (1)
92,50 грн
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (1)
95,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
83,40
Економія: -8,35 грн
75,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
100,58
Економія: -9,66 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (2)
82,24
Економія: -6,68 грн
75,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
89,78
Економія: -13,92 грн
75,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -4,25 грн
75,08 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
Всього: упаковка (1)
86,70
Економія: -8,25 грн
78,45 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
91,26 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Всього: упаковка (1)
100,20 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
91,68 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Всього: упаковка (1)
106,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
99,93
Економія: -0,32 грн
99,61 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
91,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Маневичі, вул. 100-річчя Маневичів, 2
Всього: упаковка (1)
100,17 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Ківерці, вул. Шевченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
91,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Луцьк, вул. Хурсенка В'ячеслава, 58
Всього: упаковка (1)
92,03 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
86,35
Економія: -0,39 грн
85,96 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Луцьк, вул. Ковельська, 40
Всього: упаковка (1)
86,36 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Заболотів, вул. Грушевського Михайла, 11
Всього: упаковка (1)
91,05 грн