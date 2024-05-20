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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПОТРІЙНА СИЛА" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Запоріжжя (302490) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
101,60
Економія: -10,68 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
81,77
Економія: -5,09 грн
76,68 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (1)
87,76
Економія: -11,41 грн
76,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
91,56
Економія: -0,64 грн
90,92 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
86,67
Економія: -1,25 грн
85,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
91,71 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
136,10
Економія: -33,00 грн
103,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
171,80
Економія: -41,67 грн
130,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
119,20
Економія: -28,95 грн
90,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
137,20
Економія: -33,28 грн
103,92 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (2)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
91,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
84,45
Економія: -5,42 грн
79,03 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (5)
92,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
100,65
Економія: -0,39 грн
100,26 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (1)
91,94 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
92,00
Економія: -0,76 грн
91,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
91,20
Економія: -0,06 грн
91,14 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
86,65
Економія: -0,21 грн
86,44 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
100,41
Економія: -1,09 грн
99,32 грн