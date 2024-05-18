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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПОТРІЙНА СИЛА" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Харків (302490) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Сатурн-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, перех. Чичибабіна / Зойфера Юри, 2/5
Всього: упаковка (1)
95,50 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
100,58
Економія: -9,66 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
82,24
Економія: -5,56 грн
76,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: упаковка (1)
88,72
Економія: -12,37 грн
76,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
91,75 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
91,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
Всього: упаковка (1)
84,82
Економія: -5,79 грн
79,03 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Стальського, 24
Всього: упаковка (1)
119,20
Економія: -28,95 грн
90,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
136,10
Економія: -33,00 грн
103,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (1)
171,80
Економія: -41,67 грн
130,13 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (1)
137,20
Економія: -33,28 грн
103,92 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (2)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
90,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (5)
91,02
Економія: -0,45 грн
90,57 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
86,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Житомир, вул. Кочерги Івана, 3
Всього: упаковка (1)
101,11
Економія: -0,48 грн
100,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Житомир, просп. Миру, 8
Всього: упаковка (1)
91,14
Економія: -0,69 грн
90,45 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
86,15 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
91,63
Економія: -0,30 грн
91,33 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Любар, вул. Незалежності, 48
Всього: упаковка (1)
92,05
Економія: -0,30 грн
91,75 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
100,00 грн