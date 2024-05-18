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БАЛЬЗАМ-МАСКА "КЕФІРНА З БДЖОЛИНИМ МОЛОЧКОМ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Харків (302484) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (1)
92,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
Всього: упаковка (1)
83,40
Економія: -5,62 грн
77,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
100,58
Економія: -9,66 грн
90,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
89,78
Економія: -13,92 грн
75,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -4,25 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
80,54 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 3
Всього: упаковка (1)
80,57
Економія: -1,08 грн
79,49 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
86,64
Економія: -1,01 грн
85,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
90,70
Економія: -0,07 грн
90,63 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
84,00
Економія: -4,20 грн
79,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Фастів, вул. Соборна, 18
Всього: упаковка (1)
80,55
Економія: -1,20 грн
79,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 36-А
Всього: упаковка (3)
91,62 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (1)
91,88 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
86,79 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
79,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
85,90 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 113-А
Всього: упаковка (1)
86,54 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Нова Ушиця, вул. Подільська, 15/1
Всього: упаковка (1)
80,55 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
79,96
Економія: -0,66 грн
79,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Залізнична, 12
Всього: упаковка (1)
91,80
Економія: -0,26 грн
91,54 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
69,98 грн