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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПИВНІ ДРІЖДЖІ ТА ОЛИВКОВА ОЛІЯ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Запоріжжя (302482) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
101,60
Економія: -10,68 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
84,02
Економія: -8,27 грн
75,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
87,75
Економія: -11,76 грн
75,99 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (2)
89,83
Економія: -13,97 грн
75,86 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
86,65
Економія: -0,50 грн
86,15 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
80,49 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
81,12
Економія: -6,04 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
91,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
85,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
92,04
Економія: -0,65 грн
91,39 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
73,00
Економія: -2,19 грн
70,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
91,73 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
90,84
Економія: -0,01 грн
90,83 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
91,86 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Головна, 105
Всього: упаковка (1)
99,98 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глибока, вул. Першотравнева, 8
Всього: упаковка (1)
91,84 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кіцмань, вул. Незалежності, 69
Всього: упаковка (1)
92,07 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Залізнична, 12
Всього: упаковка (1)
100,46
Економія: -0,43 грн
100,03 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
100,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Коновальця, 2-А
Всього: упаковка (1)
90,70 грн