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БАЛЬЗАМ-МАСКА "ПИВНІ ДРІЖДЖІ ТА ОЛИВКОВА ОЛІЯ" серії "ДОМАШНИЙ ДОКТОР" 500 мл - Харків (302482) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Культури, 10
Всього: упаковка (1)
92,50 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
Всього: упаковка (1)
87,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
82,91
Економія: -7,16 грн
75,75 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
100,58
Економія: -9,66 грн
90,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
Всього: упаковка (1)
90,75
Економія: -14,76 грн
75,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (2)
89,78
Економія: -13,92 грн
75,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
79,33
Економія: -4,25 грн
75,08 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
Всього: упаковка (1)
79,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
85,85
Економія: -0,50 грн
85,35 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 47
Всього: упаковка (1)
91,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
Всього: упаковка (1)
90,85
Економія: -0,60 грн
90,25 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
73,00
Економія: -2,19 грн
70,81 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (1)
86,37 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
Всього: упаковка (1)
91,66
Економія: -1,24 грн
90,42 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Клесів, вул. Залізнична, 12
Всього: упаковка (1)
101,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 4-А
Всього: упаковка (1)
91,45
Економія: -1,16 грн
90,29 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Стельмаха Володимира, 1-В
Всього: упаковка (1)
99,66 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Коновальця, 2-А
Всього: упаковка (1)
91,65 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Волочиськ, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
91,53
Економія: -0,83 грн
90,70 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Дубно, вул. Грушевського Михайла, 111
Всього: упаковка (1)
91,32
Економія: -0,42 грн
90,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Чернівці, вул. Головна, 105
Всього: упаковка (1)
101,18 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Луцьк, вул. Захисників України, 39
Всього: упаковка (1)
100,72
Економія: -0,44 грн
100,28 грн