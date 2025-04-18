911 бальзам для пошкодженої шкіри
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
182,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
182,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
182,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
182,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
182,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
182,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
182,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
182,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик
182,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл №1
Грін Фарм Косметик