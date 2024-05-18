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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ 911 "ДЛЯ ПОШКОДЖЕНОЇ ШКІРИ" 100 мл - Харків (308784) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 136 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
160,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
166,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (1)
167,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
160,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
165,96 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
165,93 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
166,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (4)
167,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
160,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (1)
166,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
160,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2)
166,79 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
160,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
167,03 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (6)
167,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (2)
168,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Всього: упаковка (4)
186,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
Всього: упаковка (2)
167,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, пров. Мовчанівський, 12
Всього: упаковка (2)
166,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
166,18 грн