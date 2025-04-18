Київ (адресу не вказано)
Доступно в 532 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
269,90 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
360,60
Економія при броні: -55,90 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
623,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
264,90
Економія при броні: -64,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
398,90
Економія при броні: -103,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
267,04
Економія при броні: -16,30 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
343,24
Економія при броні: -35,94 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
628,30
Економія при броні: -38,36 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
450,30
Економія при броні: -119,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
267,08
Економія при броні: -14,35 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
361,35
Економія при броні: -17,70 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
269,90 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
344,80 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
623,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
287,05
Економія при броні: -34,37 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
269,90 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
632,68
Економія при броні: -42,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
269,90 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
344,80 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
623,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
248,25
Економія при броні: -7,45 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
361,40
Економія при броні: -87,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
269,90 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
337,83
Економія при броні: -58,17 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
623,60 грн