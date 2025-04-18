Харків (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
260,18
Економія при броні: -9,99 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
355,53
Економія при броні: -11,92 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
261,84
Економія при броні: -10,94 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
336,18
Економія при броні: -37,24 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
614,60
Економія при броні: -24,66 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
274,48
Економія при броні: -11,90 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
336,73
Економія при броні: -28,87 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
616,68
Економія при броні: -26,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
266,45
Економія при броні: -13,72 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 40 г №1
Белупо
270,20 грн
БЕЛОБАЗА КРЕМ крем 100 г №1
Белупо
345,30 грн
БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г №1
Белупо
624,40 грн