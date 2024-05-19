БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г - Харків (659410) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Наявність на 2024-05-21 - 18:00