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БЕЛОБАЗА® КРЕМ крем 400 г - Харків (659410) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
399,10
Економія: -41,60 грн
357,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
515,28
Економія: -57,87 грн
457,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
547,68
Економія: -91,45 грн
456,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
491,70
Економія: -49,95 грн
441,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
496,24
Економія: -47,19 грн
449,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
529,38
Економія: -71,08 грн
458,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 155/93
Всього: упаковка (3)
467,76
Економія: -21,76 грн
446,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
517,83
Економія: -64,27 грн
453,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (1)
499,73
Економія: -41,47 грн
458,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
501,17
Економія: -58,61 грн
442,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (1)
469,12
Економія: -37,16 грн
431,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Всього: упаковка (3)
541,90
Економія: -88,67 грн
453,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (1)
525,68
Економія: -87,98 грн
437,70 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
466,50 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
404,11
Економія: -11,96 грн
392,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (2)
492,60
Економія: -47,94 грн
444,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
389,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
457,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
457,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
457,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
457,00 грн