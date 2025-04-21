Долива пінка для вмивання (Doliva foam for washing)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Миколаїв
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
257,70
Економія при броні: -46,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
258,25
Економія при броні: -54,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
251,48
Економія при броні: -81,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
273,61
Економія при броні: -16,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,81
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
254,87
Економія при броні: -35,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
256,00
Економія при броні: -15,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
255,66
Економія при броні: -15,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
4.8 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
254,60
Економія при броні: -14,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
254,38
Економія при броні: -14,32 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 55/5
5.8 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
257,07
Економія при броні: -16,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/7
6.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
274,69
Економія при броні: -15,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
255,25
Економія при броні: -15,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
272,16
Економія при броні: -14,80 грн
В містах поряд
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Заменгофа Людвіка, 1
54.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
255,67
Економія при броні: -10,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 9
56.0 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
249,37
Економія при броні: -34,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 16
56.2 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
249,40
Економія при броні: -34,06 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 22-А
56.5 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,61
Економія при броні: -12,85 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
255,30
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Херсон, вул. Примаченка Володимира, 3
58.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,18
Економія при броні: -11,84 грн