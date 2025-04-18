Долива пінка для вмивання (Doliva foam for washing)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
323,80
Економія при броні: -83,79 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
323,80
Економія при броні: -83,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
293,21
Економія при броні: -14,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
258,13
Економія при броні: -76,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,20
Економія при броні: -11,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,30
Економія при броні: -11,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
250,03
Економія при броні: -9,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
251,62
Економія при броні: -82,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
260,51
Економія при броні: -16,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
269,51
Економія при броні: -10,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
266,71
Економія при броні: -8,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,95
Економія при броні: -41,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,64
Економія при броні: -83,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
258,92
Економія при броні: -18,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,66
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
262,31
Економія при броні: -25,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
256,80
Економія при броні: -20,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
287,68
Економія при броні: -15,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,85
Економія при броні: -18,07 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
323,80
Економія при броні: -83,79 грн