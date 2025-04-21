Долива пінка для вмивання (Doliva foam for washing)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
254,45
Економія при броні: -38,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
254,55
Економія при броні: -13,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,76
Економія при броні: -36,67 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,75
Економія при броні: -13,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
251,19
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
258,23
Економія при броні: -27,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
257,94
Економія при броні: -27,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
258,25
Економія при броні: -22,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
249,69
Економія при броні: -34,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
256,53
Економія при броні: -16,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
257,28
Економія при броні: -21,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
266,84
Економія при броні: -31,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
3.5 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
270,51
Економія при броні: -58,04 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
250,68
Економія при броні: -14,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Катеринівська, 1-А
4.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,10
Економія при броні: -16,99 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,33
Економія при броні: -12,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
251,36
Економія при броні: -11,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
254,45
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Різниченка Олексія, 66-А
7.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
257,77
Економія при броні: -21,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
7.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
258,76
Економія при броні: -18,80 грн