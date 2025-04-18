Долива пінка для вмивання (Doliva foam for washing)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
259,04
Економія при броні: -9,58 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
251,04
Економія при броні: -10,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
257,17
Економія при броні: -16,91 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
255,60
Економія при броні: -15,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,95
Економія при броні: -38,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,41
Економія при броні: -51,33 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
263,17
Економія при броні: -47,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
263,17
Економія при броні: -18,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
4.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
256,71
Економія при броні: -16,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
254,04
Економія при броні: -38,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,67
Економія при броні: -70,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
257,82
Економія при броні: -41,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
255,12
Економія при броні: -14,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,40
Економія при броні: -36,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 64
5.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,99
Економія при броні: -37,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
249,37
Економія при броні: -33,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
5.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
262,62
Економія при броні: -10,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,27
Економія при броні: -12,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Валентинівська, 18-А
6.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
256,85
Економія при броні: -60,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
6.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
256,07
Економія при броні: -59,30 грн