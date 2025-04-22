Долива пінка для вмивання (Doliva foam for washing)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
272,67
Економія при броні: -15,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
267,39
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
256,26
Економія при броні: -16,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
256,58
Економія при броні: -80,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,54
Економія при броні: -53,02 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
256,51
Економія при броні: -16,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
255,54
Економія при броні: -15,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
251,29
Економія при броні: -40,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
250,51
Економія при броні: -9,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Бровари, вул. Київська, 294/1
114.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
252,40
Економія при броні: -12,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 3
115.7 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
254,82
Економія при броні: -52,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
257,79
Економія при броні: -55,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
274,92
Економія при броні: -15,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
255,54
Економія при броні: -40,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
253,78
Економія при броні: -42,39 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
323,80
Економія при броні: -83,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Градинська, 1
119.1 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
251,72
Економія при броні: -39,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
257,24
Економія при броні: -72,95 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
323,80
Економія при броні: -83,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Київ, вул. Героїв Дніпра, 67-А
121.3 км
D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл №1
Натурварен
259,16
Економія при броні: -47,48 грн