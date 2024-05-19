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D'OLIVA ПІНКА ДЛЯ ВМИВАННЯ 100 мл - Київ (295226) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (2)
241,03 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
179,51
Економія: -11,51 грн
168,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
172,58
Економія: -9,46 грн
163,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
171,94
Економія: -14,66 грн
157,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
161,83
Економія: -5,11 грн
156,72 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
176,03
Економія: -8,03 грн
168,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
164,11
Економія: -6,51 грн
157,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
177,78
Економія: -9,78 грн
168,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (2)
174,37
Економія: -6,61 грн
167,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
161,34
Економія: -10,22 грн
151,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
219,12 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
176,16
Економія: -8,16 грн
168,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
177,07
Економія: -9,07 грн
168,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
177,66
Економія: -9,66 грн
168,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (2)
219,12 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
219,12 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (2)
225,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
177,41
Економія: -9,41 грн
168,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
175,29
Економія: -7,29 грн
168,00 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
Всього: упаковка (2)
219,12 грн